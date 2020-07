Circus-Wanty Gobert even goed bedeeld als Alpecin-Fenix: ze zijn erbij in alle Italiaanse klassiekers

Bij Circus-Wanty Gobert weten ze ook waar ze aan toe zijn nadat RCS Sport al zijn wildcards heeft uitgedeeld. In de eerste plek ging er veel aandacht naar die voor de ploeg van Van der Poel. Alpecin-Fenix mag alle Italiaanse klassiekers rijden, maar dat geldt ook voor Circus-Wanty Gobert.

Er komen nog heel wat mooie wielerwedstrijden aan in Italië dit najaar. Voor grote wedstrijden als Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije mag Circus-Wanty Gobert ook aanschuiven. Maar het schema van de ploeg in Italië blijft niet beperkt tot die wedstrijden.

Op 5 augustus staat immers al Milaan-Turijn op het programma. Vele renners pikken graag deze wedstrijd mee ter voorbereiding op Milaan-Sanremo. Op 12 augustus is er dan de Ronde van Piemonte. Ook voor deze koersen heeft Circus-Wanty Gobert een wildcard gekregen.

NIET NAAR GIRO

Het is dus een graag geziene ploeg voor de eendagskoersen, maar staat iets minder hoog op het lijstje voor de rittenkoersen in Italië. Het greep naast een plek in de Giro.