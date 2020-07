EXCLUSIEF: Ilan Van Wilder gaat in principe dan toch niet de Vuelta rijden

Bij het aankondigen van de selecties voor de grote ronden maakte Sunweb bekend dat Ilan Van Wilder op de longlist staat voor de Vuelta. Toch is het niet erg waarschijnlijk dat hij aan de Ronde van Spanje gaat deelnemen, onthult hij aan Wielerkrant.

De 20-jarige Van Wilder is één van de twaalf renners in de voorselectie van Sunweb voor de Vuelta. Een definitieve selectie is nog niet gemaakt. Wanneer die vastligt, zal Van Wilder daar wellicht niet meer bij zijn. "Ik ga normaal gezien niet de Vuelta rijden", zegt de beloftevolle Belg. "Voorlopig sta ik reserve."

Hij heeft natuurlijk nog zijn hele toekomst voor zich en heeft nog tijd genoeg om te groeien. Het is al mooi dat hij aanleunt bij diegenen die in aanmerking komen voor een grote ronde. "Het is een lange lijst, maar normaal ga ik niet van start."

NIET GEPLAND

Het is ook niet zo dat dat er nu iets wegvalt op zijn planning. "Ik ben neoprof, het was ook niet gepland dat ik in mijn eerste jaar al een grote ronde zou rijden. Het zal normaal pas iets voor volgend jaar zijn, we zullen zien in de toekomst."