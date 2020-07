"We praten met sommige van de beste renners ter wereld": Israel Start-Up Nation blijft zinspelen op komst Froome

Gaat Chris Froome nu bij Ineos blijven of vertrekt hij naar Israel Start-Up Nation? De laatste weken gonst het van de geruchten in beide richtingen. Volgens de laatste berichten zou hij het seizoen bij Ineos uitdoen, maar Israel Start-Up Nation doet alvast weinig om de interesse in hem te ontkennen.

Ron Baron, co-eigenaar van de ploeg, werd naar de mogelijke komst van Froome gevraagd op een persconferentie van de Israëlische formatie. "Al wat ik kan zeggen is dat vele geweldige renners naar onze ploeg willen komen. We zouden sommigen van hen er graag bij hebben. We praten met sommige van de beste renners ter wereld. Je zal erover horen als het rond is."

Terwijl bepaalde teams zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis, lijken ze bij Israel Start-Up Nation financiële middelen op overschot te hebben. "Het is een uitdagend jaar, maar een uitdaging is ook een opportuniteit voor sommige andere teams, zoals wij. We nemen misschien wel sommige van de renners die vrij zijn."

BUDGET NAAR OMHOOG

In elk geval zijn ze van plan om de nodige ruimte vrij te maken om in 2021 met een versterkte ploeg voor de dag te komen. "Ik denk dat ons budget volgend jaar significant vergroot zal worden."