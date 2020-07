ASO krijgt 'nej op rekest': Start Tour de France 2021 blijft behouden

De Burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, wil de Tourstart van 2021 niet verplaatsen. ASO en Tourdirecteur Christian Prudhomme haddan dat gevraagd, maar krijgen nul op het rekest.

Aangezien de Olympische Spelen en het EK voetbal van 2020 uitgesteld zijn vanwege het coronavirus, kondigt 2021 zich aan als een drukke sportzomer. De Tour de France van 2021 had initieel geen rekening gehouden met die twee grote evenementen, wat nu voor overlappingen zorgt.

De Tour van 2021 eindigt bijvoorbeeld op 25 juli, maar de Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Het is voor beide evenementen beter als er geen overlappingen zijn om de sportlievende tv-kijker aan zich te binden.

Vervroegen niet haalbaar

Dat het vervroegen van de Tourstart niet haalbaar is, komt door het EK voetbal. In Kopenhagen worden vier wedstrijden gespeeld, waaronder de groepswedstrijd Denemarken-België. De laatste geplande wedstrijd in Kopenhagen is enkele dagen voor de Tourstart. Maar als de Grand Départ vervroegd wordt, overlappen die twee evenementen in de Deense hoofdstad.

Aangezien de Tourstart een tijdrit is van 13 kilometer door het centrum van Kopenhagen, is het voor Jensen onmogelijk om de datum middenin het EK voetbal te leggen. "Bepaalde stadsdelen zullen dan niet toegankelijk zijn voor de voetbalsupporters", klinkt het.