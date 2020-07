Mitchelton-Scott praat opnieuw met andere sponsors voor seizoen 2021/2022

Het afspringen van de deal tussen Mitchelton en de Manuela Fundacion was een van dé soaps van afgelopen weken. Maar de situatie voor Mitchelton-eigenaar blijft dezelfde: hij moet voor een nieuwe sponsor zorgen.

Woensdag kwamen Ryan en Mitchelton met de boodschap dat er wat personeelswijzigingen doorgevoerd gingen worden. Shayne Bannan leidde de onderhandelingen met de Manuela Fundacion maar werd de laan uitgestuurd. Darah McQuaid en Brent Copeland komen erbij.

In een interview met Rise Media geeft Ryan een update van de situatie. "Ik ben het team nu aan het reorganiseren en klaar ana het maken voor een nieuw tijdperk. Er valt heel wat te doen, we moeten niet achterom kijken maar vooruit", klinkt het ambitieus.

Twee prioriteiten: dit seizoen afwerken, volgend seizoen aanvatten

En dat vooruit kijken is tweeledig voor de licentie-eigenaar. "Ten eerste wil ik het seizoen goed kunnen eindigen op een veilige manier. Dat is een moeilijke opgave", vindt hij. Ook op financieel vlak zal dat moeilijk worden. Gerry Ryan beloofde de renners dat ze vanaf augustus opnieuw volledig betaald zullen worden nadat ze 30% moesten inleveren bij het aanvatten van de coronabreak.

"Ten tweede moeten we een team maken voor volgend seizoen. We zijn aan het praten met enkele sponsors en hebben de gesprekken opnieuw opgepikt met enkele parners nadat we even op een zijspoor beland waren."