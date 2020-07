Benoot overtuigd van sterkte Sunweb en geeft meer uitleg bij goede band met één teamgenoot in het bijzonder

Tiesj Benoot zal één van de speerpunten zijn bij Sunweb wanneer straks de Tour van start gaat in Nice. Naast de tevredenheid over zijn eigen selectie is Benoot ook opgetogen over de sterkte van de ploeg in zijn geheel, die straks in de Tour brokken moet maken.

Naast Benoot selecteerde Sunweb ook Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Cees Bol, Marc Hirschi, Joris Nieuwenhuis, Nicolas Roche en Jasha Sütterlin. "Het zijn allemaal gasten die kunnen gaan voor een overwinning", denkt Benoot. "We hebben een sterke ploeg. Er zijn er veel die kans maken op ritwinst. Nicolas Roche heeft ook weer enkele stappen vooruit gezet." Ook aan jeugdig enthousiasme geen gebrek bij Sunweb. "We zijn een jonge ploeg, misschien op Nicolas na dan, maar ook een sterke ploeg." Eén van de teamgenoten met wie het wel erg goed klikt, is de Deen Søren Kragh Andersen. "We zijn drie weken samen geweest in Tenerife en het klikte wel. Ook in de eerste koersen klikte het goed." MEKAARS VLUCHT BESCHERMD Het viel inderdaad op hoe sterk ze allebei voor de dag kwamen tijdens het eerste seizoensdeel. "Hij won de Omloop Het Nieuwsblad. Ik heb toen zijn vlucht een beetje beschermd. In Parijs-Nice was het dan omgekeerd. Hij heeft ook zelf nog de tijdrit gewonnen in Parijs-Nice. Ik kijk er naar uit om opnieuw samen te koersen."