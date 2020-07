Eén renner moet zijn contract nog verlengen bij Deceuninck-Quick Step, maar: "Zijn vader vindt dat hij te weinig verdient"

Bij Deceuninck-Quick Step is de selectie voor volgend seizoen bijna rond. Alleen is de ploeg nog met Bob Jungels aan het onderhandelen over een nieuw contract. Volgens Patrick Lefevere vindt de vader van Jungels dat zijn zoon te weinig verdient.

Deceuninck-Quick Step heeft haar selectie bijna klaar voor volgend seizoen. De voorbije dagen waren er enkele contractverlengingen, maar er is nog één renner waar ze voorlopig nog mee aan het onderhandelen zijn: Bob Jungels. De onderhandelingen lopen nog, omdat de vader van Jungels vindt dat zijn zoon te weinig verdient. Patrick Lefevere gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad. "Cyclingnews en L’Équipe hadden een lijst gepubliceerd met de grootste verdieners. De vader van Jungels heeft die bedragen gezien en vindt dat zijn zoon dichter tegen die bedragen moet zitten."