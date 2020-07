Ook Sep Vanmarcke één van de winnaars van het weekend na solo in West-Vlaanderen

De GP Vermarc eiste de meeste aandacht op, maar Sep Vanmarcke was elders op de afspraak: in een oefenkoers in Outrijve. Vanmarcke was daar de grootste naam die aan de start kwam en nam dan ook zijn volle verantwoordelijkheid met een succesvolle solo.

Vanmarcke had al eens eerder geprobeerd om de goede ontsnapping tot stand te brengen, maar ging pas bij zijn tweede aanvalspoging echt vol door. Ook Livyns was bij de meer bedrijvige renners en daarnaast glipten ook nog Cassaert, Fretin en Vermeire mee. HERGROEPERING ACHTER VANMARCKE Nadat eerst Vermeire probeerde weg te geraken, plaatste Vanmarcke een demarrage waar niemand een antwoord op had. Achter hem kwam het tot een hergroepering, maar de achtervolgers kwamen niet meer in de buurt van de klassieke renner. Vanmarcke hield aan de finish meer dan twintig seconden over. Franklin Six en Niels Merckx spurtten naar plaatsen twee en drie.