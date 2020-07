Wielerevents vallen weg: WK in het BMX en wereldbekerwedstrijden mountainbike geannuleerd

De grote wegwedstrijden zijn voorlopig gered, maar heel wat wielerevents moeten wel sneuvelen door het coronavirus. Zo laat de UCI weten dat er geen WK zal georganiseerd worden voor BMX'ers. Ook mountainbikers zien weer mooie wedstrijden van de kalender verdwijnen.

De wereldbeker mountainbike was al danig aangetast. De manches in Mont-Saint-Anne en Val di Sole waren al geschrapt. Nu is bekendgeraakt dat ook de manches in het Zwitserse Lenzerheide en het Franse Les Gets, voorzien in september, niet zullen kunnen plaatsvinden.

Er zijn nog enkele andere afgelastingen bevestigd in het mountainbike. In Pra-Loup (Frankrijk) zouden ze normaal het WK Masters organiseren,maar dat gaat nu niet door. Ook komt er geen WK Four-cross in Val di Sole.

BMX'ERS KUNNEN AL MIKKEN OP PAPENDAL

Voor de BMX'ers was de belangrijkste afspraak van het seizoen het WK in Houston, Texas. In die Amerikaanse staat stijgen de besmettingen echter opnieuw. Het WK werd eerder al uitgesteld. Nu blijkt dat er geen nieuwe datum voor het kampioenschap gevonden zal worden in 2020. Volgend jaar gaat het WK BMX door in Papendal, in Nederland.