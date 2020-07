Movistar houdt zich niet in en stelt meteen Valverde en andere toppers op in wedstrijd van 'vitaal belang'

Wanneer het internationale seizoen nog voor einde deze maand hervat, kan Alejandro Valverde er meteen in vliegen. Movistar is van plan om hem in te zetten in de eerstvolgende wedstrijd. Hetzelfde geldt overigens voor Enric Mas en Marc Soler.

Valverde, Mas en Soler zijn ook de mannen waar Movistar iets van verwacht voor de grote ronden. Het zijn dus de pijlers van de ploeg, maar die moeten zich niet noodzakelijk verstoppen. Wellicht trekt de Spaanse ploeg ook met dit trio naar de Ronde van Burgos. Dat heeft ploegbaas Eusebio Unzué laten verstaan bij COPE. Die schat deze wedstrijd echt wel hoog in. "Als de Ronde van Burgos al een belangrijke koers was, dan is het momenteel een wedstrijd van vitaal belang." Daarmee verwijst Unzué natuurlijk naar de situatie omtrent het coronavirus. ONDERSTE UIT DE KAN HALEN Aangezien niemand met honderd procent zekerheid kan zeggen hoeveel koersen er gereden zullen zijn tegen het einde van het jaar, is het kwesite om bij elke koersgelegenheid het onderste uit de kan te halen. Unzué loofde de organisatie van de Ronde van Burgos, omdat het de editie in 2020 toch kan laten doorgaan in deze moeilijke momenten. De rittenkoers duurt van 28 juli tot en met 1 augustus.