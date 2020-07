'Colombiaanse vlucht zal doorgaan, ondanks grote stijging coronabesmettingen'

In Colombia was er plots een hoge stijging in het aantal coronabesmettingen en de chartervlucht vanuit Colombia zou in gevaar komen.

Die chartervlucht bevat 190 sporters, waaronder wielertoppers Bernal, Quintana en Gaviria. Die moeten in Europa zien te geraken om zich voor te bereiden op het wielerseizoen dat binnenkort van start gaat. Door die plotse stijging in het aantal coronabesmettingen kwam die vlucht even in gevaar, maar verschillende bronnen claimen nu dat de vlucht toch zal doorgaan. De aanwezige sporters zullen stevige gezondheidstests ondergaan, alvorens richting Europa te vliegen.

