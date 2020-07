Van Vleuten bereidt zich op Strade voor in één van haar favoriete gebieden om te koersen en maakt van WK hoofddoel

Voor Annemiek van Vleuten is het volop toewerken naar de Strade Bianche, want op 1 augustus treedt ze in Italië aan als titelverdedigster. Toch zal het niet haar eerste koers zijn in het tweede seizoensdeel. Van Vleuten trekt deze maand met Mitchelton-Scott al naar het Baskenland.

Daar zal ze drie eendagskoersen afwerken: de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de Clasica Femenina Navarra en Durango-Durgango. "Eerst wilde ik niet te veel vluchten nemen en niet te veel logistieke last hebben om van land naar land te gaan. Maar ik ben zo gretig en zo blij dat we weer kunnen koersen. Het is al zo lang geleden dat ik al eens de koersstress heb gevoeld."

De motivatie is dus zo groot dat de wereldkampioene haar mening enigszins heeft bijgesteld. "Ik hou ook echt van het Baskenland. Het is één van mijn favoriete gebieden om te koersen. Het is ook een mooi parcours, met zware koersen. Ik vind het nu heel goed om al drie koersen vooraf te rijden. Het is leuk om in het ritme te komen, het kan ook goed zijn richting Strade Bianche."

LA COURSE AL INTERESSANTER

Daar weet Van Vleuten wat ze mag verwachten. "Dat zal een nerveuze koers worden, het zal er nerveus aan toegaan wanneer die eerste gravelsectoren eraan komen." Op 29 augustus zal Van Vleuten in Nice ook van de partij zijn. "La Course zal voor mij interessanter zijn, nu er wat meer klimwerk in steekt. Vanaf dan is het vol gas en hoop ik alles te rijden."

De door corona hertekende kalender zorgt ook voor een andere mindset bij Van Vleuten. "Het is een andere aanpak dan andere jaren. Dan blik ik meer vooruit, nu neem ik het dag per dag. Als ik één doel moet aanduiden dit jaar dat op de eerste plaats komt, dan is dat het WK." Een tweede wereldtitel op de weg staat bovenaan het verlanglijstje.