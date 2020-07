Na commotie rond eerdere oefenkoers: Cycling Vlaanderen verplicht mondmaskers waar het te druk is

Bij de intrede van de oefenkoersen was het even afwachten of alles veilig zou kunnen verlopen. Vanaf vrijdagavond ontstond er heel wat commotie toen beelden opdoken van een bomvolle aankomstzone in Vlierzele. Cycling Vlaanderen is niet bij de pakken blijven zitten.

Tijdens de GP Vermarc stonden op sommige drukke plaatsen ook al mensen dicht bij mekaar zonder een mondmasker te dragen. Daar waren start-en aankomstzone wel netjes voor publiek afgesloten. Dat was vrijdag in Vlierzele niet het geval. MINISTERIEEL BESLUIT Een massa volk troepte samen aan de aankomst. Vele mensen stonden haast schouder aan schouder, Dat veroorzaakte aardig wat commotie en ook Cycling Vlaanderen pikte dit op. Het sloot zich meteen aan bij het ministerieel besluit over de draagplicht van mondmaskers op druk bevolkte plaatsen waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden. Zeker bij de inschrijvingen, de start en de aankomst van een koers zal dit het geval zijn. Cycling Vlaanderen wil zo verzekeren dat wielerwedstrijden de komende maanden kunnen blijven georganiseerd worden. Op koersen in Langemark en Iddergem zaterdag en zondag droegen al heel wat meer mensen een mondmasker.