Nairo Quintana zit week na aanrijding door auto alweer op de fiets

Nairo Quintana werd acht dagen geleden nog aangereden door een auto, maar de Colombiaan is alweer aan het fietsen geslagen.

Er werden de Colombiaan twee weken rust voorgeschreven. Al bij al zou de schade nog wel hebben meegevallen en was twee weken platte rust voldoende om te herstellen.

Maar zoveel tijd had Quintana zelfs niet nodig. Slechts acht dagen later zit hij alweer op de fiets. In een video is te zien hoe Quintana samen met Arkéa-ploeggenoot Winner Anacona aan het trainen is in de Colombiaanse bergen.

De meeste schade bevond zich aan de knie van Quintana, maar daar lijkt de Colombiaan dus al helemaal van hersteld.