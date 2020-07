Tadej Pogacar verrassend genoeg geen kopman bij UAE in de Tour: "Hij weet niet tot waar zijn mogelijkheden reiken"

Jasper Philipsen beweerde onlangs dat Tadej Pogacar ook in de Ronde van Vlaanderen ver kan geraken. De voornaamste doelstelling dit najaar van de Sloveen zal toch in het groterondewerk liggen. Alhoewel, ze willen hem bij UAE absoluut geen druk opleggen.

Nochtans is het niet onlogisch om na de geweldige Vuelta van Pogacar van vorig jaar ook in de Tour wat van hem te verwachten. UAE-manager Joxean Fernández ziet het anders in een gesprek met Biciclismo. UAE wil naast Pogacar ook nog Aru, De La Cruz en Formolo uitspelen.

"Een kwartet waarin ieder zijn verantwoordelijkheid heeft. Aru is diegene die de rol van kopman op zich neemt, omdat hij diegene in is die de meeste ervaring heeft", verrast Fernández. Al staat het talent van Pogacar buiten kijf. "Pogacar is anders dan de anderen, hij weet zelf niet tot waar zijn mogelijkheden reiken. Zijn doel is om te leren en zien hoe ver hij kan geraken, zonder enige verplichting."

DRUK AFHOUDEN

Alle druk afhouden, is dus de boodschap. Dat is wellicht waar het om gaat, want Allan Peiper heeft al laten uitschijnen dat hij wél gelooft dat Pogacar in staat is om in het klassement zich bij de beteren te scharen.