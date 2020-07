Team Sunweb bouwt aan ploeg voor de toekomst: "Binnen zes jaar dicht bij Tourwinst zitten"

Team Sunweb heeft een duidelijk doel voor ogen: jonge renners ontwikkelen om zo een topteam uit te bouwen.

De wielerploeg brandt van de ambitie. "Momenteel meedoen in het klassement van de Tour komt nog te vroeg. We willen binnen zes jaar er toch dichtbij zitten. We ambiëren het hoogste van het hoogste", zegt Marc Reef, teamleider van Team Sunweb, aan De Telegraaf.

Dat wil het doen door nu jonge talenten aan te trekken en te ontwikkelen tot echte toppers, zoals Marco Brenner. "Toppers van morgen hebben van jongs af aan al een bepaalde kijk op de zaken. Het is wel een voordeel dat ze nog niet zo beïnvloed zijn door allerlei mensen om zich heen, dat ze nog aan het begin van hun carrière staan, en voor hen is alles nieuw. Maar qua karakter zijn ze net zo sterk als de gearriveerde toppers.”