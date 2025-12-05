De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!

Foto: © photonews

Met de terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veldrijden rijst de vraag of Thibau Nys hen het vuur aan de schenen kan leggen. Eén iemand is alvast overtuigd van wel.

Nieuwe machtsverhoudingen

De afgelopen seizoenen veranderde het krachtbeeld in de koers telkens zodra Van Aert en Van der Poel hun opwachting maakten. Hun aanwezigheid zorgde voor een duidelijke verschuiving in het niveau van de wedstrijden. Dit seizoen wordt opnieuw uitgekeken naar hun confrontaties, waarbij de prestaties van Nys extra aandacht krijgen.

Drievoudig wereldkampioen Zdenek Stybar benadrukt dat Nys merkbaar progressie heeft geboekt. “Hij is veel sterker geworden dan vorig jaar, dat zie je ook op de weg. Het zal heel interessant zijn om te zien hoe ver hij staat tegenover Mathieu en Wout”, klinkt het bij Sporza.

Vergelijking met de toppers

Stybar gelooft erin dat onze landgenoot met de twee grote namen in duel kan gaan. “Ik zie geen reden waarom hij niet zou kunnen wedijveren met hen. Hij is sterk genoeg om dat te doen. En als het niet dit jaar is, dan zeker volgend jaar.” Zijn woorden plaatsen Nys in een rijtje met de absolute toppers van het veld.

De vraag blijft hoe snel Nys zich kan meten met Van Aert en Van der Poel. Zijn recente resultaten tonen een duidelijke vooruitgang, zowel in het veld als op de weg. De komende crossen zullen uitwijzen of hij die lijn kan doortrekken tegen de grootste concurrenten.

Lees ook... Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk isMet de aangekondigde veldritcampagnes van Van Aert en Van der Poel staat het discipline opnieuw in de schijnwerpers. De prestaties van Nys zullen daarbij nauwlettend gevolgd worden. Zijn groei en de bevestiging door Stybar maken duidelijk dat hij wel eens een factor van betekenis kan worden.

