Doodeerlijke Wout van Aert: "Ik heb er niet echt van genoten"

Foto: © photonews

Wout van Aert blikte terug op zijn seizoen en sprak openlijk over de impact van valpartijen en het belang van koersen op topniveau. Hij geeft ook toe dat hij van bepaalde eigen keuzes achteraf niet vrolijk werd.

Waardering na tegenslagen

Van Aert gaf aan dat hij vaak hoort dat sporters te weinig genieten tijdens hun carrière. “Ik heb niet het gevoel dat dat bij mij speelt. Toen ik in 2024 twee keer zwaar viel, heb ik elke grote koers op tv gezien: de klassiekers, het WK…”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij reed de Tour de France wel, maar niet op het niveau dat hij zelf wou. Dat is een vervelend gevoel geweest voor Van Aert, waardoor hij nu wel weet de momenten dat hij geen tegenslagen kent te appreciëren.

Die ervaringen maakten echter wel duidelijk dat aanwezigheid op zich niet voldoende is. Het besef dat hij niet kon meestrijden, versterkte zijn waardering voor momenten zonder hinder. In het voorjaar merkte Van Aert dat hij soms terughoudend was.

Besparen

“Dat speelde het hele voorjaar, denk ik. Niet altijd, maar op sommige momenten. Dan durfde ik me er niet tussen gooien en balanceerde ik tussen blij zijn dat ik niet viel, maar toch gefrustreerd zijn omdat ik niet in positie zat”, gaat Van Aert verder. Die houding leverde geen voldoening op.

Lees ook... De vraag van één miljoen over Thibau Nys: deze crosslegende zegt ja!Het vermijden van risico’s bleek niet de juiste weg, omdat het hem niet de gewenste sportieve beleving gaf. Na de Tour koos hij voor een rustiger programma. Een goede keuze, maar omdat er geen prestatiedruk was haalde Van Aert naar eigen zeggen zijn niveau niet. “Achteraf bekeken had ik me dat beter bespaard, want ik heb er niet echt van genoten”, besluit onze landgenoot.

