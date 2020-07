Van der Poel nog niet toe aan kinderen en zet Karsten Kroon op zijn nummer

Het nieuws over het aanstaande vaderschap van Wout van Aert heeft ook Mathieu van der Poel bereikt. Felicitaties zijn aan de orde, maar zelf verwacht Mathieu nog niet te snel kinderen. Laat hem maar lekker focussen op de fiets en op de straffe dingen die hij daarmee kan doen.

Want onlangs was het weer zover. Tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix zette Van der Poel verschillende Stravarecords neer. Niet iedereen geloofde zijn cijfers. "Ik kan je verzekeren dat het allemaal correct is verlopen. Als je een beetje kennis van zaken hebt, kon je zien dat mijn ­wattages overeen kwamen met de snelheid", zegt Van der Poel aan GvA.

VERSTAND VAN WATTAGES

Eurosportcommentator Karsten Kroon dacht zelfs dat Van der Poel mogelijk achter de wagen had gereden. "Wat ik zeg: als je er verstand van hebt en je kijkt naar mijn ­wattage op dat segment, dan zeg je zo’n dingen niet." Zo, dat is dan ook weer rechtgezet.

In de privésfeer vernam Mathieu van der Poel dat Sarah De Bie zwanger is en Wout van Aert dus vader gaat worden. "Ik heb het gehoord, ja. Mooi voor hem, maar Roxanne en ik zijn er nog niet aan toe."