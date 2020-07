Van der Poel waarschuwt voor gevolgen van mogelijke afschaffing: "Die startgelden bestaan voor een reden"

Nadat Wout van Aert en Sven Nys dat eerder al deden, spreekt ook Mathieu van der Poel zich uit tegen een volledige afschaffing van de startgelden. Van der Poel ziet er zelfs een achteruitgang van de sport in als het echt zover komt.

Dat wil Van der Poel overigens eerst nog wel eens afwachten. "We ­zullen zien of het nu echt gebeurt, want in het verleden heeft dat nog op tafel gelegen. Ik lees nu dat de vergoeding niet helemaal zou wegvallen en dat organisa­toren een vrij te spenderen potje zouden hebben. Ik hoop dat ze niet te drastisch snoeien", zegt de Nederlander aan GvA.

Toppers als Van der Poel en Van Aert halen door startgelden natuurlijk heel wat financiën op. "We moeten niet flauw doen: Wout en ik crossen graag, maar het zijn ook de startgelden die het voor ons financieel aantrekkelijk maken. Die startgelden bestaan om een reden: je wordt vergoed voor wat je gepresteerd hebt, voor de toeschouwers die je meebrengt."

Als compensatie zou het prijzengeld naar omhoog gaan. "En op die manier zal het voor mij, denk ik, weinig uitmaken. Ik presteer overal waar ik aan de start sta. Toppers die alleen ­starten in een cross om hun startgeld op te rapen, dat gebeurt niet meer."

Hoe dan ook laat Van der Poel het niet van het startgeld afhangen hoe hij voor de dag komt. "In een kleine cross kan je soms meer startgeld krijgen dan prijzengeld in een wereldbeker, maar ik rijd gelijk welke wedstrijd voluit. Ik ben niet de persoon om mij heel erg te moeien in dit soort discussies, maar zonder startgelden zal de internationalisering van de sport alleen maar achteruitgaan."