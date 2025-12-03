"Dat doen ze niet": organisator eerlijk over startgeld Van der Poel en Van Aert

Vijf keer zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen aan de start staan. Dat zorgt voor extra kosten voor de organisatoren door hun startgeld, maar dankzij Van Aert en Van der Poel kunnen ze die ook terugverdienen.

In Antwerpen, Hofstade, Loenhout, Mol en Zonhoven mogen ze zich opmaken voor een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Antwerpen en Zonhoven behoren tot de Wereldbeker, waar normaal geen startgeld wordt gegeven.

Startgeld Van Aert en Van der Poel

Hofstade en Loenhout behoren tot de X2O Trofee, Mol is onderdeel van de Exact Cross. Zij betalen wel startgeld, bij Van Aert en Van der Poel een bedrag dat tussen de 15.000 en de 20.000 euro zou liggen.

Voor die drie crossen betekent het feit dat Van der Poel én Van Aert aan de start komen dus wel een stevige meerprijs. Al leveren de 'Grote Twee' ook extra inkomsten op die de kosten doorgaans wel dekken.

Van Aert en Van der Poel houden startgeld stabiel

Van Aert en Van der Poel zouden meer startgeld kunnen eisen in crossen waar ze samen starten. "Ze zouden inderdaad een monsterlijk bedrag kunnen noemen, maar dat doen ze niet", zegt Christoph Impens van organisator Golazo bij Het Nieuwsblad.

Lees ook... Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys›"Daar zijn we hen heel erkentelijk voor. Zoals ze ook geen crossen tegen mekaar laten opbieden. Ze zijn daar heel redelijk in. Al jarenlang. Na corona hebben ze hun prijs vastgelegd en die is sindsdien amper veranderd."