Eric "IJsman" Leman noemde Eddy Merckx al grappend ooit een 'kasplantje'

Eric Leman won begin jaren '70 liefst drie keer in vier jaar tijd de Ronde van Vlaanderen. Ook op zijn passages in de Tour mag Leman met trots terugblikken: vijf keer wist hij een rit te winnen. Leman kreeg in 'Vive la Vie' het bezoek van Maarten Vangramberen voor een babbel.

Het ging onder andere over de bijnamen die Leman kreeg. De meest bijzondere was ongetwijfeld: 'IJsman'. "Dat is niet moeilijk uit te leggen. Als het slecht weer was in het voorjaar, voelde ik mij in mijn element. Die omstandigheden waren heel goed voor mij", verklaart Leman. Andere renners moesten zich dus veel dikker kleden bij slecht weer. "Het gebeurde wel eens dat ik naast Eddy Merckx stond en dan zei ik tegen hem: 'Wat heb jij nu weer allemaal aan? Wat ben jij toch een kasplantje. Dat kan toch niet.'" Eddy Merckx had dan ook wel een repliek in huis. "Jij hebt makkelijk praten, jij hebt nooit kou."