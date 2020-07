Meesterknecht van Jumbo-Visma gaat zich helemaal wegcijferen in de Tour: "Ik laat persoonlijke ambitie thuis"

Jumbo-Visma is vast van plan om een gooi te doen naar de eindzege in de Ronde van Frankrijk met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk of Primoz Roglic. Daar moet alles voor wijken. Een kerel als Sepp Kuss heeft zeker het potentieel om eens voor ritwinst te gaan, maar daar denkt hij zelfs niet aan.

Bij Jumbo-Visma noemden ze Kuss al een 'klimmer van wereldklasse op een goede dag'. Ooit kan de Amerikaan misschien kopman zijn in een grote ronde, maar in de Tour van 2020 kruipt hij in de helpersrol. "Ik mik niet op ritten. Het team zet volledig in op het algemeen klassement. Ik laat enige persoonlijke ambitie thuis, met veel plezier. De hele ploeg moet achter de kopmannen staan", zegt hij aan VeloNews.

Het gaat zijn debuut worden in de Tour. Ook al zal het dit jaar een aparte editie zijn, het blijft wel een wedstrijd die vaak een groots circus genoemd wordt. "Het extra gedoe rond de Tour houdt me niet bezig", blijft Kuss er kalm onder. "Het gaat meer over het deel uit te maken van de ploeg en te weten dat je er moet staan. Dat is de druk die moeilijk is om mee om te gaan."

Ik denk dat ze weten wat ik kan

Volgens hem weet de ploeg wat ze van hem mogen verwachten. "Ze willen natuurlijk dat ik er sta op de moeilijke momenten, maar ik denk dat ze weten wat ik kan. Ze weten dat ik nog altijd werk aan mijn regelmaat."