Ondanks interesse van ISN springt Van Avermaet nog niet: "Wacht niet eeuwig, maar kleef er geen termijn op"

Ze steken hun belangstelling voor Greg Van Avermaet niet onder stoelen of banken bij het uiterst ambitieuze Israel Start-Up Nation. Gezien de situatie waar zijn huidige ploeg in verkeert, zou Van Avermaet eieren voor zijn geld kunnen kiezen. Maar zover is het nog lang niet.

Een overstap naar Israel Start-Up Nation zou hem zekerheid kunnen bieden. Van Avermaet hoopt echter nog altijd dat er voor zijn huidige ploeg een oplossing uit de bus komt en hij deel kan blijven uitmaken van hetzelfde team. "Het blijft de bedoeling om mijn contract te respecteren", zegt Van Avermaet in Het Laatste Nieuws. "Dus wacht ik." WEINIG NIEUWS VAN OCHOWICZ Dan moet er wel een nieuwe hoofdsponsor gevonden worden? Hoe staat het ermee op dat vlak? "Weinig of geen nieuws. De gesprekken lopen nog steeds, zonder dat er iets is bevestigd. Ik laat het voorlopig wat op mij afkomen." Hoe lang is Van Avermaet nog bereid om geduld te tonen? Niet eeuwig, natuurlijk. Maar ik kleef er geen termijn op. Omdat ik daar anders op vastgepind wordt. Pas als Jim Ochowicz er niet uitgeraakt, zal ik de andere opties bekijken."