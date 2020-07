ASO wil niets aan het toeval overlaten met extra strenge maatregelen voor Tour de France

De Tour van 2020 moet absoluut doorgaan voor de wielerwereld. Velen zeiden al dat zo goed als elke koers afgelast mag worden, maar niet de Tour de France. Reden te meer voor de ASO en de UCI om extra strenge veiligheidsmaatregelen in te voeren.

Iedereen in de wielerwereld wilt er alles aan doen opdat de Ronde van Frankrijk van 2020 gereden kan worden. De bubbels mogen niet verstoord worden van de ploegen, maar ook niet van de organisatie. Wie zich als externe toch in een bubbel moet begeven, zal enkel toestemming krijgen om een héél dringende reden. Familiebezoek is daar geen van: "Vrouwen en kinderen worden op rustdagen niet toegelaten", is de regel.

Nooit 100% veilig

"Helemaal coronaproof is het niet, maar krijg je het ook nooit", zegt epidemioloog Pierre Van Damme bij HLN. "De vraag is vooral wat er gebeurt als er dan toch een positief geval opduikt, ondanks de constante en herhaaldelijke screening. In principe moet je de race dan stilleggen", is zijn devies.