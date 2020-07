Straffe prestatie van Michael Woods in virtuele Tour de France, Zuid-Afrikaanse won bij de vrouwen

De Canadees Michael Woods heeft de vijfde etappe van de virtuele Tour de France op zijn naam gezet. De vijfde rit werd op de flanken van de virtuele Mont Ventoux afgewerkt. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio

Michael Woods was deze middag de sterkste in de vijfde etappe van de virtuele Tour de France. De Canadees van EF Pro Cycling was volgens Sporza de beste op de flanken van de virtuele Mont Ventoux. Pozzovivo eindigde op de tweede plaats en Meintjes moest tevreden zijn met de derde plaats.

De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio heeft de vijfde rit bij de vrouwen gewonnen. Ze was sterker dan de Australische Sarah Gigante. De derde plaats was voor Stephens.