Van Hoecke zag zijn plan goed uitpakken op weg naar Champs-Élysées: "Weer gewoon geraken aan het afzien"

Weinigen Belgen hebben zich kunnen onderscheiden tijdens de virtuele Tour, Gijs Van Hoecke slaagde daar wel in. Hij was erg bedrijvig in de virtuele slotetappe naar Parijs. Zo wist hij in die laatste rit nog net in de top tien te eindigen.

Van Hoecke was wel gemotiveerd en had ook een plan bedacht. "Ik heb mijn best gedaan. Ik wilde punten sprokkelen in de tussensprinten en dat is goed uitgedraaid. De sprint aan de finish was superzwaar, maar ik had een goede aero power up, wat hielp." Door de aero power up kon een renner in de virtuele Tour 15 seconden dynamischer fietsen.

💬 Here's what @gijsvanhoecke, who raced on both the opening & closing stages of #TDFvirtual, had to say after stage 6.



At the end of the final weekend of racing, we finished just out of the top 10 overall 💛 in 11th place & 4th in the Sprint Classification 💚. #RideForMore pic.twitter.com/feyhCLdj39 — CCC Team (@CCCProTeam) July 19, 2020

In twee van de in totaal zes etappes kwam Van Hoecke aan de start. "De twee ritten waar ik aan heb meegedaan waren een goede training om weer gewoon te geraken aan het afzien. Het was ook leuk om mee te doen aan de virutele Tour met CCC omdat het voor het goede doel was."

Binnenkort volgt in principe weer het echte werk op de weg. "Ik kijk uit naar de wegwedstrijden", zegt Van Hoecke.