Deceuninck-Quick.Step gaat Wolfpack-mondmaskers verkopen

"Omdat we geven om anderen, willen we Wolfpack-mondmaskers te koop aanbieden tot 27 juli. Alle inkomsten gaan naar non-profitorganisatie BiJeVA", klinkt het. BiJeVA is een vzw die het voorkomen van besmetting door het coronavirus ondersteunt.

De mondmaskers van Deceuninck-Quick.Step hebben een donkere kleur en schuin onderaan staat 'The Wolfpack'. Mondmaskers kunnen aangekocht worden voor een prijs van tien euro. Deze zullen geleverd worden vanaf 11 augustus.

