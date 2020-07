Van der Sande trainde als een bezetene en wil nieuw contract afdwingen: "Zou graag bij deze ploeg blijven, maar..."

Nadat Thomas De Gendt reeds bijtekende, is Tosh Van der Sande de volgende bij Lotto Soudal die op zoek gaat naar een contractverlenging. Lotto neemt wat die contractverlengingen betreft een afwachtende houding aan. Van der Sande toont begrip, maar wil ook zekerheid.

Van der Sande verkondigt in GvA alvast fitter te zijn dan ooit tevoren. "Ruim tien weken lang heb ik me afgebeuld op de hete Spaanse wegen. Ik mag zeggen dat het zijn effect niet gemist heeft. Ik ben er helemaal klaar voor. Al zal ik niet de enige zijn, je voelt dat alle renners extreem hongerig zijn."

In elk geval kan hij niet wachten om weer te knallen en zo ook de contractkwestie in zijn voordeel te besluiten. "Mijn contract bij ­Lotto-Soudal loopt eind dit seizoen af. Het maakt me niet nerveus, maar tegelijk kan ik niet ontkennen dat het toch wel speelt in mijn achterhoofd."

PLOEGLEIDING VRAAGT GEDULD

Ondanks die zorgen is er enig begrip voor de standpunt van de ploeg. Al mag het voor Lotto geen geheim zijn wat Van der Sande kan bijdragen. "Ik begrijp dat de ploegleiding in deze corona­tijden vraagt om geduldig te zijn en de resultaten wil afwachten. Langs de andere kant denk ik dan weer dat de ploegleiding na ­negen jaar wel weet wat ze aan mij heeft."

De voorkeur van de renner zelf gaat alvast uit naar een verlengd verblijf. "Ik zou heel graag bij deze ploeg blijven, maar uiteraard wil ik ook graag zekerheid. Als ik de komende weken goed voor de dag kom, maak ik me sterk ook volgend jaar nog in dezelfde trui rond te fietsen."