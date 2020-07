Wat hij zelf als grap zei is nu een feit: Terpstra vijf weken na zware val op stage met zijn ploeg

Een klaplong, een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen: de fysieke schade oogde enorm na de val van Terpstra op training. Gelukkig is het eerste deel van het herstel al goed verlopen. Zo maakte Terpstra bekend dat hij al opnieuw fietstochten maken, al voegde hij eraan toe dat het nog niet bijzonder soepel ging.

Ook wat dat betreft heeft hij weer een stapje vooruit gezet. "Omdat ik in staat was om stap voor stap meer te trainen, besloot ik om mijn ploegmaats te vervoegen op stage", kondigde de Nederlander aan op Twitter. "Blij dat ik iedereen van het team weer kan zien!"

Cause i’m able to increase training step by step, I decided to join my team at trainingcamp.For some moments I regretted that decision during today’s trainingūüė¨But happy to see everybody from the team again! https://t.co/UXa9gZUqwh