Lefevere geen fan van salarisverlaging in zijn ploeg: "In carrière maar paar keer gedaan, vaak nog op vraag van renner"

Patrick Lefevere kaart in een gesprek met 'Het Nieuwsblad' verschillende thema's aan. Eén van de onderwerpen is gezien de economische situatie een actueel thema: salarisverlagingen. Daar is Lefevere eigenlijk niet zo voor te vinden.

De CEO van Deceuninck-Quick.Step legt uit waarom hij liever niet heeft dat renners ineens minder gaan verdienen. "Omdat het altijd blijft hangen wanneer je iemand minder betaalt. In mijn carrière heb ik dat maar een paar keer gedaan, vaak nog op vraag van de renner. 'Patrick, ik had geen goed seizoen, ik weet het. Geef me maar wat minder.'"

Dat heeft niet altijd een positief effect. "Dan krijg je een minder gemotiveerde coureur, die meteen in mijn bureau staat om een bonus te vragen als hij toch eens wint." Heeft Lefevere dan door de coronacrisis niet moeten snijden? Toch wel. "Ik ga niet vertellen hoeveel." Wel is het zo dat die besparingen enkel voor dit jaar gelden.

BUDGET OPGESTELD TOT EINDE SEIZOEN

En wie weet zit er ook dit jaar nog iets in, als blijkt dat het allemaal toch zou meevallen. "Samen met CFO Geert Coeman heb ik een budget opgesteld tot het einde van het seizoen. Als we straks toch overschot zouden hebben, dan gaan we dat verdelen. Ik wil zo weinig mogelijk in mensen hun portemonnee zitten."