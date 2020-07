Organisator Gent-Wevelgem zet door ondanks dat de fun er af is: "Het vergt het uiterste om er nog vreugde uit te halen"

In 2019 knalde de champagne nog op het podium van Gent-Wevelgem. Ook dit jaar komt er normaal een editie van de klassieker, maar een groots feest zal het niet worden. Dat beseft ook organisatrice Griet Langedock. Ook voor haar is het momenteel niet erg plezant.

"Het vergt inderdaad het uiterste om er nog arbeidsvreugde uit te halen", vertelt Langdock in GvA. "Je hebt een wirwar aan instructies van de UCI en van de federale overheid en binnenkort komt daar nog het lokale overleg ­bovenop. Je moet bezig zijn met de organisatie van iets waarvan je weet dat de kans heel groot is dat het alsnog wordt afgelast."

Opmerkelijk dat de moed dan nog niet in de schoenen zakt. "Ver­gelijk het met de organisatie van een communiefeest van je kind, waarbij je nog niet weet of de nonkels en tantes mogen komen en of je eten kan serveren. Prettig hé, maar je blijft het feest voor­bereiden. We blijven alles op alles zetten. ­Omdat het om het overleven van de sport gaat."

Daar is Langedock wel mee bezig. "Je hoort van heel wat WorldTourploegen dat de kans groot is dat ze ver­dwijnen als ze dit seizoen niet meer kunnen koersen. Als grote organisator steken we onze nek uit en zorgen we er mee voor dat elke ploeg nog een bepaald programma kan rijden."

Dat er een editie in 2020 komt, is dus het voornaamste. "Het zal nooit la grande fête zijn. We gaan er stilaan van uit dat het een editie wordt die alleen op tv te volgen is. Al weet je nooit dat het opklaart tegen oktober. We organiseren voorzichtiger dan op de oorspronkelijke afgelaste ­datum. We blijven vooral ­hopen dat we op 11 oktober zowel bij de mannen als bij de vrouwen een winnaar van Gent - Wevelgem hebben."