Tom Boonen heeft ook mentaal profijt gehaald uit zijn liefde voor de fiets

Tom Boonen heeft zich de keuze die hij destijds maakte voor het wielrennen zeker niet beklaagd en fietst ook zonder dat competitieve aspect gewoon graag. Het is niet alleen leuk om te doen, het helpt ook om de rust in het hoofd te bewaren.

"Ik ondervind heel duidelijk dat fietsen goed is voor het mentale welzijn", zegt Boonen in HLN. "In groep fietsen is vanzelfsprekend leuk omwille van het sociale aspect. Maar ook als je alleen de baan op gaat, verbetert je humeur. Vroeger, toen ik dertig uur per week trainde, ontbrak soms de zin om te vertrekken. Zeker in de winter. Maar eens op de baan voelde ik me meteen beter."

MOE MAAR VOLDAAN

Zo was Boonen dikwijls vertrokken voor een heerlijke dag. "Na vier uur thuiskomen om dan een goede douche te nemen, lekker te eten en uitgeput in de zetel te ploffen, is werkelijk zalig. Zeker als je hoort dat je ploegmaats omwille van slecht weer al na twee uur zijn teruggekeerd, terwijl jij wel hebt volgehouden. Trainen deed ik altijd 's morgens, en dat doe ik nog steeds. Ik sta op, neem een functioneel ontbijt en vertrek."

Al is dat niet altijd de dagindeling. "Ik ga soms ook fietsen omdat ik kopzorgen heb. Dan rijd ik 's avonds uit, wanneer ik voel dat mijn hoofd vol chaos en ongeordende ideeën zit. Of als ik een belangrijke beslissing moet nemen. Fietsen, maar ook lopen, helpt me dan om de zaken op een rijtje te zetten."