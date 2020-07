Oliver Naesen mag voor het eerst deelnemen aan Strade Bianche: "Een uitgelezen kans"

Door de nieuwe kalender kan Oliver Naesen zaterdag voor het eerst deelnemen aan de Strade Bianche. De renner van AG2R La Mondiale kijkt er dan ook naar uit.

"Ik weet nog dat ik in 2018 naar de wedstrijd aan het kijken was. Tiesj Benoot won toen voor Romain Bardet. Ik was erg opgewonden voor de tv en wou toen graag meedoen. Maar omdat ik met meedoen aan Parijs-Nice lukte dat toen niet", zegt Naesen.

"Maar door de nieuwe kalender kan dat dus wel. Ik ben erg blij dat ik de Strade Bianchi voor het eerst kan rijden", zegt de renner van AG2R La Mondiale.

Ondertussen zat Naesen wel bijna 5 maanden stil. "Ik heb nog geluk gehad, want ik kon gewoon blijven trainen op de weg. Ik ben wel blij met hoe ik ben omgegaan met deze lange pauze. Ik heb sinds januari 20.000 km afgelegd."

Voor Naesen heerst er wel een gevoel van onzekerheid voorafgaand de eerste World Tour-wedstrijd. "Ik heb zelf een goed gevoel over mijn vorm, maar ik weet natuurlijk niet hoe fit de rest van het peloton is. Dat zorgt wel voor enige onzekerheid."