Na twee derde plekken wil Wout Van Aert deze keer Strade Bianche winnen: "Nog nooit beter geklommen als nu"

Als het van Van Art afhangt, dan fietst hij straks als eerste over de finish tijdens de Strade Bianche. Van Art heeft van de Italiaanse wegkoers zijn doel gemaakt.

Wout Van Aert werd er al twee keer derde en hoopt nu dus nog beter te doen. Van Aert weet ook waar het hem aan schort. "Als ik er eens een keer wil winnen, dan zal ik solo moeten aankomen. Het is dus de bedoeling de klimmers eraf te rijden voor de slotklim, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan."

Voor Van Aert zal het belangrijk zijn die laatste slotklim te overleven, maar daar heeft hij naar eigen zeggen voldoende op geoefend. "Ik heb nog nooit beter geklommen als nu. Tijdens de hoogtestage heb ik aan de zijde van Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk getraind. Dan kom je uit je comfort zone. Ik ben er dan ook een betere klimmer geworden."

Van Aert gaat dus vol voor winst. "Ik ben vooral blij dat we weer koersen. Maar na twee derde plekken ben ik gebrand op een goed resultaat. Ik ben ambitieus en de ambitie is het hoogst haalbare in de Strade Bianche."