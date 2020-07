Tiesj Benoot voelt zich helemaal in zijn sas bij Team Sunweb: "Maar Alaphilippe moet je zo'n dingen niet vragen"

Tiesj Benoot is ondertussen een half jaar renner bij Team Sunweb, een overstap die voor velen wat vreemd in de oren klonk vanwege de reputatie van de Nederlandse ploeg. Maar Benoot zelf geeft aan dat hij zich heel goed voelt bij de Nederlandse ploeg.

In Parijs-Nice, de laatste koers voor de coronabreak, etaleerde Benoot zijn goede vormpijl door tweede te worden in het eindklassement, voor andere kleppers zoals Nibali, Pinot en Quintana. Daarna ging de wereld op slot vanwege het coronavirus en kon Benoot zijn vorm niet doortrekken naar het klassieke voorjaar.

Bij Team Sunweb kwam Benoot terecht in een zeer progressieve en tegelijkertijd zeer strikte ploeg, iets wat niet iedereen ligt. Maar de renner zelf voelt zich er wel thuis. "Alles is hier gewoonweg perfect geregeld. Ik ben punctueel en vind het fijn dat de ploeg ook zo'n stevige structuur aanreikt. Je staat zelden voor verrassingen", zegt Benoot in Het Nieuwsblad.

Vragenlijst na elke training

Bij Sunweb moeten de renners na elke training aangeven hoe ze zich voelen, ook niet voor iedereen weggelegd. "Ik snap perfect dat sommige karakters niet bij de ploeg passen. Zo'n Alaphilippe moet je echt niet vragen om elke dag een vragenlijst in te vullen. Ik vind het echter logisch om je ploeg te laten weten hoe je je voelt op training", vindt Benoot.

Maar het is hem ook niet ontgaan dat veel renners de ploeg verlaten. "Met Kelderman en Oomen zijn er renners vertrokken met wie ik goed overeenkom. Ik heb de indruk dat er een houdbaarheidsdatum is bij Sunweb. Misschien bij mij ook, maar voorlopig voel ik mij hier perfect gelukkig. Wie weet rijd ik hier binnen 10 jaar nog", besluit de renner.