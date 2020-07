Tweede etappe Ronde van Burgos zit erop, Fernando Gaviria haalt het in voorspelde sprint

Fernando Gaviria won vandaag de tweede etappe van de Ronde van Burgos. Zoals verwacht kwam het tot een massasprint, waarin de Colombiaan triomfeerde.

In de tweede etappe van de Ronde van Burgos bracht ons vandaag van Castrojeriz naar Villadiego. Een echte etappe voor een massasprint, met een laatste rechte lijn van 500 meter.

Na 25 kilometer waren de eerste ontsnappers al weg. Joel Nicolau, Ángel Fuentes, Allessandro Fedeli, Riccardo Verza en Kiko Galván probeerden via een snelle ontsnapping een massasprint te vermijden, maar werden 17 kilometer voor het einde van de wedstrijd gepakt door het peloton.

Zoals voorspeld stond er een sprint op het programma en het was Fernando Gaviria die als eerste over de finish reed. Hij was zo Arnaud Démare te snel af.

Pech voor Remco Evenepoel. De Belg reed zo'n 40 km voor de streep lek en moest zijn band laten vervangen.