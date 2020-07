De Ronde van Burgos: treedt Remco Evenepoel in de voetsporen van Nairo Quintana en Mikel Landa?

Vanaf dinsdag tot zaterdag staat de Ronde van Burgos op het programma. Een sterk deelnemersveld brengt favorieten als Remco Evenepoel, Mikel Landa, Simon Yates en Richard Carapaz langs het heuvelachtige Burgos.

De vijfdaagse start op dinsdag 28 juli 2020 met veertien World Tour-ploegen. Zo sturen Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step, Astana, Bahrain McLaren, BORA-hansgrohe, CCC, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, Mitchelton-Scott, Movistar, NTT Pro Cycling, Team Ineos, Trek-Segafredo en UAE-Team Emirates renners naar de Ronde van Burgos.

Bij de grote favorieten ook één Belg: Remco Evenepoel. Al moet de jonge Evenepoel wel met heel wat andere sterke deelnemers rekening houden. Zo zullen Mikel Landa, Simon Yates, Enric Mas, Richard Carapaz en Ivan Sosa ook meedoen voor winst in de Ronde van Burgos.

Van Burgos tot Lagunas de Neila

De Ronde van Burgos brengt de renners van Burgos naar Lagunas de Neila, langs Villadiego, Picon Blanco en Roa de Duero.

Etappe 1: Burgos - Burgos

In de eerste etappe begint en eindigt het peloton in Burgos. De rit brengt de wielrenners langs een heuvelachtig landschap, al ligt de meet wel op een venijnig klimmetje. Beginnen doen we bij de prachtige kathedraal van Burgos. Vorig jaar won de Italiaan Giacomo Nizzolo nog in een sprintduel tegen Alexander Aranburu.

Etappe 2: Castrojeriz - Villadiego

Een vlakke etappe waar er gerekend wordt op een massasprint. Het parcours is er ideaal voor. De laatste drie kilometer lopen vrijwel vrijrecht en naar beneden, dan volgt er 500 meter voor de streep nog een bocht naar rechts, waarna het weer kaarsrecht loopt. Vorig jaar werd Giacomo Nizzolo hier tweede. De Italiaan moest net de duimen leggen voor Jon Aberasturi.

Etappe 3: Sargentes de la Lora - Picon Blanco

De zwaarste, maar misschien wel mooiste etappe van de Ronde van Burgos. Met aankomst op de Picon Blanco, die met een slotklim aan 9,3% voor de echte klimmers is. In 2017 won Mikel Landa er nog, die ook dit jaar een van de favorieten is voor de Picon Blanco.De uitgesproken favoriet is Ivan Sosa. De Colombiaan werd er in 2018 tweede en reed in 2019 solo de Picon Blanco op.

🇨🇴🚵🏼‍♂️| El colombiano Iván Sosa se impone en la tercera etapa de la #VueltaBurgos , el pedalista que hace parte del @TeamINEOS , fue el mejor en la dura escalada del #PicónBlanco pic.twitter.com/eyeGCrLYoT — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) August 15, 2019

Etappe 4: Gumiel de Izan - Roa de Duero

Ook weer een van de vlakkere etappes van de Ronde van Burgos, maar toch geen vrijgeleide voor sprinters. De slotkilometer stijgt het parcours nog met zes procent, ideaal om nog een verrassingsaanval te proberen.

Etappe 5: Covarrubias - Lagunas de Neila

De laatste etappe is er weer eentje voor de klimmers. Het parcours stijgt tot maar liefst 11% op de Lagunas de Neila. Uitgesproken favoriet tijdens deze etappe zal alweer Ivan Sosa zijn. Sosa won deze etappe tijdens de laatste twee edities van de Ronde van Burgos. Het parcours is dit jaar vergelijkbaar met het parcours in 2018, toen Ivan Sosa in de slotkilometer zich losrukte van Miguel Angel Lopez.

De favorieten: outsider Remco Evenepoel tegen latino's Mikel Landa en Ivan Sosa

Remco Evenepoel

Als Belgen hopen we natuurlijk dat Remco Evenepoel kan verrassen en de Ronde van Burgos achter zijn naam kan zetten. Tot de grote favorieten behoort Remco Evenepoel niet, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step behoort zeker tot de outsiders voor de Ronde van Burgos

Ivan Sosa

De Colombiaan Ivan Sosa wist de voorbije twee edities van de Ronde van Burgos te winnen en is ook dit jaar weer dé uitgesproken favoriet om de eindzege binnen te halen. Sosa zal als kopman aan de start staan voor Team Ineos, net als ploegmaat Richard Carapaz.

Mikel Landa

Mikel Landa won de Ronde van Burgos al eens eerder. In 2017 was Mikel Landa de sterkste en ook dit jaar zal hij zijn klimmersbenen mogen bovenhalen. Mikel Landa mikt vooral op de Picon Blanco, waar hij in in 2017 ook als eerste bovenkwam.

Simon Yates

De voormalige winnaar van de Vuelta, Simon Yates, treedt aan met een sterk team. Mitchelton-Scott hoopt dan ook dat Simon Yates zijn favorietenrol waar kan maken en voor de eerste keer de Ronde van Burgos achter zijn naam kan zetten.

Andere renners die zeker in het oog gehouden moeten worden zijn Enric Mas, Richard Carapaz en Alejandro Valverde.