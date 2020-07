Fernando Gaviria behaalde onverhoopte zege: "Goede benen en beetje geluk"

Fernando Gaviria kon tegen alle verwachtingen in de tweede etappe van de Ronde van Burgos winnen. De Colombiaan won met een fietslengte voorsprong.

Nochtans moest zijn team het doen zonder Juan Sebastian Molano, Cristian Camilo Muñoz en Andres Camilo Ardila. Het drietal kwam in aanraking met iemand die positief testte op het coronavirus en werd uit voorzorg uit de wedstrijd gehaald.

Met drie man minder leek het aanvankelijk onmogelijk om alsnog de zege binnen te halen, maar de Colombiaan flikte het. "We moesten het met drie man minder doen en daarom konden we niet meewerken om de kopgroep binnen schootsafstand te houden. Maar we rekenden in de finale op onze goede benen en op een beetje geluk om een goede sprint te rijden."