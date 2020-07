Niets aan te doen: Remco Evenepoel fladdert weg op Picón Blanco en slaat meesterlijke dubbelslag!

De derde etappe in de Vuelta a Burgos bracht ons van Sargentes de la Lora naar de Picon Blanco, meteen een eerste échte test voor Remco Evenepoel en co. En óf onze landgenoot klaar is voor wat komen gaat de komende weken, de rest stond zelfs niet op de foto.

De derde etappe in de Vuelta a Burgos was de eerste na de coronabreak waar er echt bergop geknald moest worden. Het was donderdag dus aan de klassementsmannen. Ze moesten niet alleen waakzaam zijn op de cols, maar ook voor de wind!

De vlucht van de dag bestond uit negen renners, waaronder een Belg. Edward Theuns vertegenwoordigde Trek-Segafredo, tot groot jolijt van partnerlief Lien Crapoen (lees hier). Adria, Galvan, Martine, Nicolau, Bol, Dina, Osorio, Stalnov waren zijn metgezellen. Ze verzamelden een voorsprong van zo’n 9 minuten, maar het peloton was niet van plan om hen een vrijgeleide naar de finish te geven.

Waaiers

Onder meer INEOS duwde het gaspedaal in op jacht naar het negental, al was het ook opletten voor de wind. De Britse formatie slaagde erin om waaiers te trekken, maar speelde zo onverwacht Sosa kwijt. Ook Evenepoel zat er niet bij, maar onze landgenoot kon samen met zijn waaier aansluiten bij de kop van het peloton. Het peloton kwam weer samen voor de twee slotklims.

Slotklim Picón Blanco, 8,5 kilometer aan een stijgingspercentage van net geen 9%: daar was het de renners natuurlijk om te doen in de derde etappe. De eerste die zijn duivels ontbond was landgenoot Ben Hermans, maar het was lange tijd wachten en loeren naar elkaar.

Suspens op de Picon Blanco

Leider Grossschartner moest op vijf kilometer van het einde passen, waardoor we zeker een nieuwe leider zouden gaan krijgen. Mitchelton-Scott drukte op dat moment enorm door, op zoek naar de 22-jarige Roger Adria van het bescheiden Equipo Kern Pharma, die voorin de sterkste bleek van de kopgroep.

Op twee kilometer van de streep haalde een fladderende Chavez de vroege vluchter dan toch nog in, Evenepoel ging vlotjes mee en verdapperde even later op weg naar de top. De andere favorieten aarzelden even en de vogel was gaan vliegen. De nog steeds maar 20-jarige Belg zet zo opnieuw een race naar zijn hand en wordt ook de nieuwe leider. George Bennett werd tweede op uiteindelijk achttien seconden, Mikel Landa derde op een dikke halve minuut.