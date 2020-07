Feest bij Deceuninck-Quick.Step en jij kan ervan profiteren!

Alhoewel er waarschijnlijk nog niet zwaar gefeest zal worden bij The Wolfpack. Zaterdag staat de slotetappe op het programma in de Ronde van Burgos en Remco Evenepoel draagt de leiderstrui. Als de eindoverwinning binnen is, zal er pas echt gefeest worden bij de ploeg.

Net als na de overwinning van Remco Evenepoel op de Picon Blanco donderdag, geeft Deceuninck een versie weg van het PC-spel Pro Cycling Manager waarin je als speler de controle kunt overnemen van een wielerteam en zelf naar de roem kan rijden in de belangrijkste wielerwedstrijden.

Wat moet je doen om mee te doen in de wedstrijd? Het wielerteam volgen op Twitter én onderstaande foto retweeten. Succes!

You know what? @Sammmy_Be’s splendid victory call for another Pro Cycling Manager 2020 game key for one of our fans! Follow us and retweet to be in contention! pic.twitter.com/WOEPnl0vJg