Boonen zit met dubbel gevoel: "Als je een serieuze besmetting krijgt, kan je misschien kruis maken over carrière"

Tom Boonen probeert nog eens in de huid te kruipen van de huidige wielrenners en gaat na wat zij nu moeten denken. Natuurlijk willen ze koersen. Maar is het allemaal wel te verantwoorden? Boonen blijft toch met een dubbel gevoel zitten.

"Ik weet niet of ik heel scheutig zou zijn om nu de halve wereld rond te reizen en in een peloton rond te hangen waarvan je niet weet waar iedereen vandaan komt of met wie ze in het vliegtuig hebben gezeten", zegt Boonen in HLN. "Als je een serieuze coronabesmetting krijgt, kan je misschien een kruis maken over een carrière."

NIET IDEAAL

Een angstaanjagend beeld, al wil Boonen daar niet meteen van uitgaan. "Niet dat ik een bange mens ben. Renners zijn gezonde, jonge kerels. Maar je neemt het virus misschien mee naar huis, waar je je ouders of je grootuders besmet. Ik vind het heel dubbel hoe de sport zich boven de samenleving stelt. Ik druk het zacht uit als ik zeg dat ik dit niet ideaal vind."

BEGRIP

Toch is er ook begrip bij de voormalige wielerkampioen. "Ik begrijp heel goed dat renners en ploegen dit nodig hebben. Er komt een tijd dat er geen corona meer is. Als er tegen die tijd maar tien wielerploegen meer overblijven, heeft het wielrennen een groot probleem."

Om er toch nog een behoorlijk wielerjaar van te maken, is de kalender volgepakt met wedstrijden in het najaar. Al vreest Boonen dat die niet zoals voorzien zal afgewerkt kunnen worden, nu het coronavirus weer aan een opmars begonnen is. "Ik verwacht dat er de komende weken heel veel wedstrijden worden geannuleerd."