Lefevere over de steeds stijgende verwachtingen voor Evenepoel en zijn zegebaar: "Hij maakt het altijd waar"

Ook voor Patrick Lefevere is het genieten, dat ze bij Deceuninck-Quick.Step met Remco Evenepoel zo'n diamant in handen hebben. Dat de verwachtingen steeds stijgen, daar zorgt Evenepoel zelf voor, met zijn koersprestaties en ook met zijn veelbesproken zegegebaar in Burgos.

Lefevere staat ervan versteld hoe Evenepoel telkens weer op de afspraak is. "Hij legt zichzelf heel veel druk op door bepaalde uitspraken te doen, maar hij maakt het ook altijd waar. We zitten met Remco nog altijd in een groeiproces, waarvan we niet weten waar het eindigt. Zijn zegegebaar? Voor mij hoeft dat niet, maar dit is een nieuwe generatie", aldus Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Die generatiewissel heeft ook een andere communicatiestijl met zich meegebracht. "Merckx of Museeuw onthielden zich nog van grote uitspraken omdat ze vreesden dat het ongeluk zou brengen. De generatie van Remco is niet bang van grote uitspraken. Het gevolg is natuurlijk dat velen nu zitten te wachten tot hij een keer over de kop gaat."

Het was gewoon iets waar Evenepoel al een tijdje mee bezig was. "Ach, hij had me al gezegd dat hij aan het nadenken was over wat hij zou doen. Hij heeft er drie maanden de tijd voor gehad. Je kan zijn gebaar op verschillende manier interpreteren. Bijvoorbeeld dat hij na drie maanden zonder koersen het stof van zijn trui heeft gedaan. Anderen zien het dan weer als zou hij de concurrenten even hebben weggevaagd."

In elk geval is het zo dat er wel wat commentaar op komt en die heeft inmiddels ook Lefevere bereikt. "Ja, ik heb al berichtjes gehad van mensen die zich afvragen of dat wel moet. Eerlijk, ik heb er geen probleem mee. Dat hij nu als favoriet voor de Giro wordt bestempeld, stoort me ook niet. Remco doet altijd meer dan wat we van hem verwachten. Maar we zijn nog niet aan de Giro toe."