Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 9: Pau - Laruns: Wie volgt Primoz Roglic op in zware Pyreneeënrit?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 9.

Rit negen gaat van start in Pau, een vaste waarde in de Tour. Wout Van Aert zal er met een vreemd gevoel aan de start staan. Vorig jaar ging het voor hem vreselijk mis bij het ingaan van de allerlaatste bocht in de tijdrit in Pau. ( Lees dat relaas HIER nog eens na. )

Na een afdaling volgt nog 6 km licht bergop. Bij de laatste passage van de Tourkaravaan in 2018 in Laruns, won zoals gezegd Primoz Roglic.

