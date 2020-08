Naar het einde toe steeds meer afzien voor Van Avermaet: "Eén van zwaarste dagen uit carrière" en "Ziek na de finish"

Naast Van Aert begaf ook Greg Van Avermaet zich aanvankelijk in de kop van de koers in de Strade Bianche. Wel met een heel ander gevoel, want Van Avermaet wist dat hij niet ging winnen. Zeker naar het einde van de koers toe was het vooral op de tanden bijten en diep gaan.

"Het was één van de zwaarste dagen uit mijn carrière", gaf Van Avermaet toe op de site van CCC. "Zoals ik verwachtte, was het superwarm en lag het gravel er verraderlijk bij. Ik slaagde erin om in elke sector een goede positie te behouden en voelde me lange tijd goed. Ik voelde wel dat de hitte en de eerste grote inspanning energie had gevergd."

Ik voelde dat ik niet kon winnen

Dat zou zich laten voelen in de rest van de koers. "Ik zat in de kopgroep van zes, maar was steeds aan het denken om de anderen zo lang mogelijk te volgen en dat dat al goed zou zijn. Ik voelde dat ik niet kon winnen. Ik voelde me ziek na de finish, zo diep ben ik gegaan." Van Avermaet finishte uiteindelijk als achtste.

In zijn achterhoofd had Van Avermaet er wel rekening mee gehouden dat het zo zwaar kon zijn. "Ik was een beetje bang van deze eerste inspanning. Bij de U23 had ik het ook heel lastig wanneer er klassiekers bij de eerste koersen zaten in plaats van dat het de eerste rit in de Ronde van Valencia is. Dat maakt een groot verschil, denk ik."