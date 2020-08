Waanzin: Remco Evenepoel is zegekoning van 2020, deze toprenners gaat hij vooraf

Het seizoen 2020 is volop bezig en Remco Evenepoel is voorlopig héél erg goed bezig. Dat blijkt ook uit de cijfers.

De 20-jarige Belg reed dit seizoen al drie races en in alle van die races haalde hij ook de eindwinst binnen, een perfect gemiddelde dus.

Naast de eindzeges in San Juan, de Algarve en nu ook Burgos haalde hij ook al vier ritzeges binnen (eentje in Argentinië, twee in Portugal en nu ook eentje in Spanje).

Zegekoning

In totaal staat Evenepoel - die al aangaf dat het beste nog moet komen (lees er HIER nog eens alles over) - zo al op zeven(!) overwinningen dit seizoen.

Niemand doet beter, voorlopig is de Belg dus de zegekoning van het bizarre 2020. Restrepo zit aan zes, Quintana en dat andere wonderkind Pogacar aan vijf en Ackermann en Gaviria zitten aan vier.