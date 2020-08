"Sla zege nooit af" en "Best is yet to come": Remco Evenepoel heeft zin in Ronde van Polen, maar Giro is hét doel

Remco Evenepoel haalde ook in de Ronde van Burgos opnieuw een eindzege binnen. En binnen drie dagen staat hij al opnieuw aan de start in Polen. "Ook dat is voorbereiding, maar ...", is de youngster van Deceuninck alvast vol ambitie.

Van 5 tot 9 augustus is er de Ronde van Polen van Slaski tot Krakow, met vijf pittige etappes waarbij vooral de vierde richting Bukowina Tatrzanska veelbelovend lijkt te zijn.

Met Fuglsang, Carapaz, Schachmann, Simon Yates, Chaves, Poels en nog wat andere sterke mannen is er opnieuw heel wat concurrentie voor Remco Evenepoel.

Vuelta A San Juan 🇦🇷 ✔️

Volta ao Algarve 🇵🇹 ✔️

Vuelta A Burgos 🇪🇸 ✔️



Now let’s keep it safe so we can continue racing this season 🙌🏼

I promise you.... the best is yet to come 🤟🏼🐺 #fortheloveofsport #thewolfpack #staysafe

Photo’s: Getty Images pic.twitter.com/MPR8r8Send — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) August 2, 2020

"De Ronde van Polen is opnieuw een voorbereidingskoers, al sla ik een zege natuurlijk niet af als die komt", aldus Evenepoel bij Sporza in voorbeschouwing op die wedstrijd. "Het is goed nieuws dat ik nu al zo goed ben, maar mijn piek moet nog komen."

Want Evenepoel ziet het nu echt wel zitten stilaan en het doel blijft de Giro in oktober: "Het verbaast me altijd dat ik kan meegaan met de beste klimmers van de wereld. Ik ben heel blij dat ik nu in die positie zit. Ik werk er hard voor, want mijn grote droom is een groteronderenner worden. Ik denk dat ik op de goeie weg ben."