Richie Porte is onder de indruk van Team Ineos tijdens de Route D'Occitanie: "Het was zinloos om aan te vallen"

Team Ineos maakte gisteren heel wat indruk tijdens de Route D'Occitanie. Egan Bernal maakte het knap af, maar de andere renners hadden het heel de rit zeer moeilijk. Zo heeft Richie Porte afgezien.

De renner van Trek-Segafredo eindigde op een knappe zevende plaats, maar volgens hem zat er ook niet meer in. "Team Ineos heeft heel de rit gedomineerd. Het was zinloos om aan te vallen. Ik denk dat niemand kon aanvallen gisteren."

Porte was onder de indruk van Team Ineos. "Froome werkte hard en toen kregen we het al moeilijk. Daarna nam Tao Geoghegan-Hart over en hij deed het uitstekend. De laatste twee renners maakten het uiteindelijk af", aldus Richie Porte bij Cyclingnews.