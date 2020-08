De Gendt steekt draak met de UCI: "Geldt de sokregel nog?"

Enkele dagen geleden kon u HIER al lezen dat De Gendt vergeten was hoe hij zijn koffer moest pakken.

Woensdag deelt hij dan weer een rake opmerking uit aan de UCI en vraagt hij zich iets anders af op social media. Met hoog opgetrokken sokken vraagt hij zich af of de omstreden 'sokregel' nog steeds van toepassing is aangezien hij "de laatste 4 maanden geen nieuws van de UCI gevolgd heeft."

I missed the uci news the last 4 months. Is the sockrule still valid or not? pic.twitter.com/VBJtH4Wdi8

De Gendt verwijst hier naar de UCI-officials die tijdens het vorige WK in Yorkshire de sokken van de renners maten. Sokken mogen vanaf 2019 niet hoger komen dan de helft tussen de enkel en de onderkant van de knie van een renner. Een regel die veel kritiek opleverde binnen het peloton.

Hahah the UCI declares once again the war on long socks at the World Championships in #Yorkshire19. This must be the silliest task during this week. pic.twitter.com/4i376AJUTB