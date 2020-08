Thomas De Gendt begint aan zijn 'najaar' en gekscheert via de sociale media: "Hoe doe je dat ook alweer?"

Binnen enkele dagen staat Thomas De Gendt normaliter aan de start van de Ronde van Polen, daarna gaat het via de Tour de Wallonie naar de Tour de France.

Ook enkele Waalse klassiekers, mogelijk het WK en ook de Vuelta staan nog op het programma van de Belg die onlangs zijn cotnract bij Lotto - Soudal nog verlengde met twee extra seizoenen.

De Gendt moet ondertussen zijn koffer maken voor de Tour of Pologne ... En lijkt dat na lange coronamaanden te zijn vergeten.

How do you pack a suitcase again? I forgot.